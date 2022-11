SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 12 novembre dalle 9.30 alle 11.30, all’Auditorium comunale “Giovanni Tebaldini” si tiene un incontro sul tema del “Primo soccorso pediatrico” rivolto ai genitori e a tutti coloro che vivono a contatto con bambini.

L’evento, gratuito e a ingresso libero, offre un supporto pratico per fronteggiare tempestivamente situazioni critiche con i bambini.

A condurre il convegno è la dottoressa Franca Di Girolamo, pediatra di famiglia e istruttore certificato dall’American Heart Association – AHA.

I partecipanti potranno apprendere le nozioni di base e le principali indicazioni comportamentali da osservare in caso di emergenza, comprese le manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica.

“In età pediatrica – afferma la dottoressa Di Girolamo – l’ostruzione delle vie aeree, a causa di un corpo estraneo è un evento abbastanza frequente, il cui rapido riconoscimento, seguito dalle manovre salvavita, può prevenire conseguenze gravi, anche fatali. Per prevenire è necessario essere informati e l’unica possibilità di risolvere l’ostruzione completa delle vie aeree è affidata alla conoscenza e alla corretta esecuzione delle manovre specifiche.

“L’Amministrazione comunale – dice l’assessore alle Politiche Sociali Andrea Sanguigni – ringrazia sentitamente la dottoressa Di Girolamo per la sua preziosa disponibilità nei confronti della nostra comunità. Con questa iniziativa sostiene e indirizza per il meglio tutti coloro che hanno in cura dei bambini e li prepara per fronteggiare eventuali situazioni critiche che mettono a repentaglio la salute e la vita dei più piccoli”.