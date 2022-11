SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lunedì 14 novembre il Monumento al Pescatore si illuminerà di blu in occasione della Giornata Mondiale del Diabete promossa dalla Federazione Internazionale Diabete (International Diabetes Federation) – IDF e dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS.

La ricorrenza, indicata nel giorno della nascita del fisiologo canadese Frederick Grant Banting, scopritore dell’insulina nel 1921 insieme a Charles Herbert Best, è stata istituita nel 1991, quando un aumento delle diagnosi del diabete rafforzò la volontà di informare e sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica rispetto alla patologia.

Secondo dati diramati dal Ministero della Salute e dalla stessa OMS, nel 2021 sono stati registrati circa 422 milioni di casi nel mondo della malattia, con una prevalenza di diabete mellito, in costante aumento negli ultimi decenni, e diabete di tipo 2, che rappresenta circa il 90% dei casi, dovuti in larga parte ad abitudini alimentari insalubri ed eccessive.

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, l’associazione “Onde Glicemiche” e l’Istituto Alberghiero “Buscemi” di San Benedetto organizzeranno una cena nel corso della quale saranno affrontati temi legati a questa patologia, con interventi da parte di medici esperti che illustreranno l’importanza di tenere sotto controllo l’assunzione di carboidrati. La partecipazione all’evento ha un costo di 30,00 euro ed è vincolata alla prenotazione, effettuabile tramite messaggio ai numeri 338 4095212 e 347 7993014.