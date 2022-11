GROTTAMMARE – Curioso incidente quello avvenuto poco fa in territorio di Grottammare, dove una Opel Corsa è rimasta incastrata sul muretto che delimita il parcheggio del Globo. Il muso della vettura, come si evince dalla foto, è appoggiato sull’asfalto della Statale 16 e non permette alle ruote motrici di fare presa. Non risultano attualmente ripercussioni sul traffico veicolare, né persone coinvolte.