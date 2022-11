SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo 4 partite consecutive in campionato senza segnare, il Porto d’Ascoli vuole tornare al gol e alla vittoria che allontanerebbe le critiche indirizzate ad un attacco che, nonostante possa contare su giocatori del calibro di Fall, Spagna e Napolano, fa ancora fatica a decollare in questo avvio di stagione.

Di fronte c’è il Cynthialbalonga, ottima squadra reduce dall’1-1 contro il Trastevere, che stava quasi per essere una vittoria se Calderoni all’83’ non fosse sfuggito alle marcature avversarie, pareggiando il derby.

Una squadra fisica, esperta, ma dotata anche di buoni under, tanto da ritagliarsi un ruolo di rilievo nel Girone F, la cui classifica è ancora cortissima:

Tra il Cynthialbalonga (15 punti) e il Porto d’Ascoli (14 punti), c’è infatti una sola lunghezza, così come di soli 4 punti è il distacco sia dal gruppo play off sia da quello play out. Appena 10 i gol segnati dai ragazzi di D’Antoni in questo avvio di stagione, 8 quelli subiti.

I 15 punti dei laziali sono frutto delle 4 pesanti vittorie contro Samb (in trasferta), Montegiorgio (in casa), Notaresco (in casa) e Tolentino (in trasferta). Mentre i passi falsi sono arrivati alla prima di campionato col Senigallia (0-1), nello scontro diretto con l’Avezzano (0-2) e in trasferta col Nuova Florida (2-1).

Questa la probabile formazione di mister D’Antoni, con alcuni ballottaggi espressi tra parentesi.

Santilli, Redondi, Petti, Fontana, Buono (Ferri Marini), Sbardella, Sivilla (De Angelis Durante), Nava, Caon (Secli), Borrelli (Forgione), Fiorini (Del Canuto).

Sarà un “ritorno a casa” per due ex giocatori della Samb: Ferri Marini e Buono, che se pur per una sola stagione, hanno contribuito alla rimonta play off lo scorso anno con mister Alfonsi.