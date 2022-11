“Serate Sanmartiniane”, a Ripatransone civiltà marinara e contadina a confronto

L'evento, in programma per sabato 12 novembre, alle ore 18,30 presso il Museo della Civiltà Contadina ed Artigiana, ha per titolo "Civiltà Marinara-Civiltà Contadina, così lontane, così vicine".