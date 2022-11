SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultime sedute di allenamento per la Sambenedettese Basket in vista del prossimo match di campionato contro Wispone Taurus Jesi, in programma per sabato 12 novembre alle ore 18 presso il Palazzetto dello Sport “E. Triccoli” di Jesi.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato Coach Alessandro Roncarolo.

Roncarolo: “Abbiamo affrontato una vera e propria corazzata come Civitanova. Abbiamo fatto una buona partita ma alla terza spallata siamo affondati. Sono arrivati anche dei complimenti nei nostri confronti e ci fa piacere ma servono i risultati. Jesi? Ha una squadra giovane, non come la nostra, però è allenata da un ottimo allenatore che hai già dato la sua impronta. Faremo di tutto per portare a casa un risultato positivo. Infermeria? Purtroppo per la gara di sabato non siamo al completo, Acciarri ha un infortunio alla caviglia ed è in ospedale. Rota ha accusato un problema fisico e non si è ancora allenato questa settimana. Caloia sta recuperando dall’infortunio ma non vogliamo accelerare i tempi e rischiare”.