CENTOBUCHI – Continuano gli allenamenti in casa Atletico Centobuchi, i ragazzi di mister Fusco preparano gli ultimi dettagli della gara contro il Matelica, in programma per sabato 12 novembre alle ore 14.30 presso lo Stadio Comunale “Giovanni Paolo II” di Matelica.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato l’allenatore dei portiere Guido Di Francesco. Di seguito le sue dichiarazioni.

Di Francesco: “Sono due anni e mezzo che sono qui e mi sto trovando bene sia con il gruppo staff, con i ragazzi e la società. Alleno i portieri e ho dei ragazzi validi, Jacopo Filipponi e Alessandro Beni. È da metà luglio che stiamo lavorando, mi stanno dando tanto e stanno rispondendo bene agli allenamenti. Castel Di Lama? È stata una partita dai due volti, abbiamo giocato un gran primo tempo, loro si sono difesi dietro la linea della palla e per noi era difficile ma ci abbiamo provato. Matelica? Sarà una partita dura, loro arrivano da una vittoria fuori casa e dobbiamo fare di tutto per portare a casa i primi tre punti fuori dalle mura amiche”.