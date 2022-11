OSIMO (AN) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 13.30 circa in via Don Fulvio Badaloni, in località San Paterniano nel comune di Osimo (AN) a causa di un incendio di una catasta di legna che si è sviluppato nelle vicinanze di un’abitazione. Le fiamme hanno coinvolto pure una veranda che si trovava li vicino. La squadra di Osimo in collaborazione con l’autobotte proveniente dalla Centrale VF di Ancona ha provveduto a spegnere l’incendio evitandone il propagarsi all’abitazione. Non si segnalano persone coinvolte.