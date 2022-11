SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Vescovo Carlo Bresciani è andato in visita alla Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto. Segue il comunicato della Capitaneria di Porto:

«Il Vescovo della diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatransone e Montalto, Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Carlo Bresciani, nella mattinata di ieri è stato in visita alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto.

Ricevuto dal Comandante, il Capitano di Fregata (CP) Alessandra Di Maglio e dal Cappellano Militare Don Nicola Spinozzi, il Vescovo ha voluto incontrare il personale della Capitaneria di Porto per ringraziarlo e complimentarsi per l’assidua attività svolta a garanzia della sicurezza portuale, della navigazione e della vita umana in mare.

Subito dopo, Sua Eccellenza Reverendissima è imbarcata sulla dipendente Motovedetta CP 843 per partecipare ad una missione ricognitiva del litorale di competenza della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto.

Durante la navigazione sono stati affrontati e illustrati temi riguardanti la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, nonché tutte le specificità afferenti gli aspetti demaniali ed ambientali della costa e del porto.

Subito dopo, è stata la volta della sala operativa della Capitaneria di Porto, ove sono stati illustrati tutti i sistemi di comando e controllo che sovrintendono alla efficace ed efficiente riuscita di tutte le declinazioni operative della funzione marittima svolta dal Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Dopo essersi fermato per condividere con il personale militare della Capitaneria di Porto la seconda colazione, Sua Eccellenza ha lasciato il Comando».