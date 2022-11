MONTEPRANDONE – Alla Fattoria Didattica di Centobuchi, presso il Comune di Monteprandone, si è svolto il diciottesimo appuntamento de “La Voce dei Giovani”.

La “libertà” è stato il tema principale di questo convengo dove tramite la critica letteraria del libro “1984” di George Orwell è avvenuta una riflessione sulla società odierna per analizzare i diversi aspetti che ci legano al romanzo. Pubblicato nel 1949 è più attuale che mai, partendo dal linguaggio, la neolingua del libro paragonabile alle “emoticon” di oggi che impoveriscono sempre più il lessico a nostra disposizione, fino al “Grande Fratello” che trae idea e nome proprio da questo libro.

Diversi gli ospiti che sono intervenuti durante la giornata:

• Mattia Scipioni (Associazione Questione Natura)

• Francesca Coccia Gherman (Associazione Questione Natura)

• Teresa Annibali (Associazione L’Astrolabio)

• Gianluca Paliotti (Voce Narrante)

• Marina Brancaccio (Associzione Fotocineclub Sambenedettese)

• Renato Cocci Grifoni (Associazione Banca del Tempo Riviera delle Palme)

Gli organizzatori affermano: “Grazie al Fotocineclub Sambenedettese per aver allestito una mostra emozionante e mozzafiato sul tema del ‘Lavoro: Antichi e Nuovi Mestieri’ che ha dato luce, colore e movimento al tutto rendendo la location suggestiva e accattivante. Grazie alla Fattoria Didattica della Banca del Tempo per l’ospitalità, il gazebo, il buffet e il prezioso scambio. Grazie a Ugo Marcelli della Cooperativa Case Rosse per aver preparato le penne all’Arrabbiata che abbiamo poi offerto a tutti i presenti assieme alla ‘Tenera Ascolana’ servita sia al naturale che fritta. Grazie a tutte le persone che hanno partecipato”.