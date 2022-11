GROTTAMMARE – Termina con un bilancio molto positivo il secondo dei tre appuntamenti organizzati

nell’ambito del Festival “Mare e Monti“, patrocinato dal comune di Grottammare e cofinanziato dalla ditta “Go Forth Forever S.r.l.”, che si occupa di organizzare eventi.

“Sono veramente molto soddisfatta dei tre pomeriggi d’arte che abbiamo vissuto al Kursaal. La partecipazione avuta è stata, infatti, al di sopra delle aspettative. Abbiamo ricevuto visite da molte famiglie con bambini e anche molti anziani e, tra le 150 presenze registrate, abbiamo avuto anche quella illustre del giornalista Remo Croci. Oltre al successo di pubblico, siamo molto felici anche per aver dato visibilità ad artisti locali che sono delle vere eccellenze nelle loro rispettive forme di espressione, come la pittura su tela, il modellismo e la pittura sui sassi– ha affermato Anna Amici, presidente dell’A.F.I. – Associazione Famiglia Impresa ODV.

“Il Festival Mare e Monti ha racchiuso varie tipologie di arte, dalla pittura su tela alla pittura su sassi e alla tradizione modellistica di barche sambenedettese. Ognuno di noi ha avuto modo di rappresentare se stesso ed esporre il frutto della propria creatività. Personalmente ho notato molto interesse per la tradizione marinara, per le barche e le vele. In molti mi hanno posto domande per saperne di più, magari all’inizio qualche timido quesito, ma poi, man mano che descrivevo le fasi della lavorazione, la curiosità aumentava, specialmente da parte dei più giovani. Ho provato molta soddisfazione per l’attenzione e l’interesse ricevuti. L’unica nota dolente è statala mancata presenza delle istituzioni: credo che l’arte, la cultura e le tradizioni siano perni fondamentali per la nostra società e vadano quindi incoraggiate e sostenute. Non vi è futuro senza passato: le tradizioni della nostra terra, che sono il frutto del duro lavoro dei nostri avi, vanno protette e tramandate – ha dichiarato Ida Romani, modellista navale che ha esposto le sue creazioni.

“Gli artisti sono stati giustamente valorizzati dalla location e dall’organizzazione. L’affluenza di gente è stata ottimale: il fatto che molte persone, durante l’ultimo week-end di ottobre, a ridosso di varie festività, abbiano voluto visitare la mostra, è un segno tangibile di quanto l’evento sia stato apprezzato. La nostra associazione spera di tornare al più presto a collaborare con l’A.F.I. per nuove e stimolanti iniziative – ha aggiunto soddisfatta Teresa Annibali, presidente dell’associazione culturale l’Astrolabio, che ha esposto le opere di molti artisti locali.

Parole di gradimento e soddisfazione sono giunte, inoltre, da Fiorella Sgattoni, l’artista che ha esposto alla mostra i suoi sassi dipinti a mano: “Come prima esperienza è andata parecchio ben! Molti visitatori hanno apprezzato questa forma d’arte, perché, attraverso le mie piccole creazioni, riescono a esprimere le loro emozioni e a trasmettere un messaggio al prossimo, spesso positivo e motivante. Ritengo che la pittura sia una bellissima forma di espressione artistica in cui tutti dovrebbero cimentarsi almeno una volta nella vita. Per me è stata sempre una grande passione e mi è molto piaciuto constatare il sincero entusiasmo dei visitatori, specialmente dei più piccoli”.

Il prossimo ed ultimo evento, che si terrà durante questo mese, sarà dedicato alla scrittura con la presentazione di un libro sul quale, però, la presidente Amici vuole mantenere il riserbo: “Voglio fare a tutti una bella sorpresa. Per ora mi limito a ringraziare il direttivo e i soci dell’A.F.I. per la sensibilità mostrata verso il mondo della cultura e per la collaborazione fattiva che ogni volta mettono in campo. Ringrazio, inoltre, Paola Polidori, la legale rappresentante della Go Forth Forever S.r.l., che ha creduto fin dall’inizio nel nostro progetto e ci ha supportato anche economicamente. La sinergia di tutti gli attori del progetto è elemento essenziale non solo per la riuscita degli eventi, ma anche per una crescita effettiva del territorio”.