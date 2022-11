CUPRA MARITTIMA- Dopo quasi 700 presenze nello scorso week end, chiaro segnale di speranza e di fiducia nei confronti della visione in sala e del cinema italiano, il cinema Margherita ha deciso di riproporre, anche questa settimana, entrambi i film che hanno riscosso grande interesse e partecipazione da parte del pubblico: “L’ombra di Caravaggio” e “La Stranezza”.

Non mancheranno, però, le nuove uscite: “Il piacere è tutto mio”, brillante commedia della regista Sophie Hyde che, tra battute serrate e momenti esilaranti, rovescia gli stereotipi legati al genere e all’età e parla di ascolto e condivisione e “Everything Everywhere all at once”, definito un “vortice anarchico di generi”, un film che è tantissimi film insieme, che unisce il kung fu e il multiverso, le questioni identitarie delle comunità asiatiche-americane con i problemi familiari, Matrix e il cinema di Hong Kong.

La programmazione dal 10 al 15 novembre:

IL PIACERE È TUTTO MIO di Sophie Hyde (GB 2022, 97)

Un’insegnante in pensione e marito defunto si concede un’avventura sexy. Commedia sentimentale che vede protagonista la straordinaria Emma Thompson

giovedì 10 ore 21,15

venerdì 11 ore 21,15

sabato 12 ore 19,30

domenica 13 ore 19,30-

lunedì 14 ore 21,15 vos- ingresso 5€

L’OMBRA DI CARAVAGGIO di Michele Placido (ITA 2022,120′)

La Chiesa cattolica indaga segretamente su Caravaggio mentre il papa valuta se concedergli la clemenza per aver ucciso un rivale.

venerdì 11 ore 19,00

sabato 12 ore 21,15

domenica 13 ore 15,30 -17,30

lunedì 14 ore 19,20 ingresso 5€

LA STRANEZZA di Roberto Andò (ITA 2022, 103′)

L’omaggio per l’ottantesimo genetliaco di Verga è l’occasione per un ritorno in Sicilia di Luigi Pirandello. Creerà uno dei suoi capolavori.

giovedì 19,00

venerdì 17,00

sabato 17,30

domenica 21,15

Rassegna cinema d’Essai -ingresso unico 5€

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE di Dan Kwan, Daniel Scheinert (USA 2022, 139′)

Evelyn e il marito Waymond sono cinesi americani con una tipica impresa di famiglia. Nell’ufficio della IRS la banalità della sua vita viene travolta da una sconcertante missione.

lunedì 14/11 ore 17,00

martedì 15/11 ore 18,00