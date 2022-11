OSIMO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 13.00 circa in via Antica Rocca, presso la Cattedrale di San Leopardo di Osimo. Lì, in seguito alle scosse di terremoto della mattina, si è verificata la caduta a terra di malte di precedenti ripristini di alcune volte, che hanno comportato, da parte della squadra di Osimo, la rimozione degli arredi sacri sottostanti e la conseguente indisponibilità delle aree. Successivamente si procedeva alla messa in sicurezza delle restanti zone della Cattedrale. Non si segnalano persone coinvolte.