Terremoto, scuole chiuse anche a Monteprandone e Centobuchi

Loggi: "Nonostante al momento non si ravvisino problemi strutturali, in via precauzionale, per la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico, ho comunque deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado"

di Leonardo Delle Noci