GROTTAMMARE – Lezioni scolastiche regolari, domani, 10 novembre: dalle verifiche effettuate negli edifici non sono emerse criticità e non sono stati riscontrati segni di lesioni.

Stesso esito per tutte le altre strutture comunali (una trentina in totale) visionate questa mattina dal personale delle aree Patrimonio e Territorio, a seguito delle disposizioni del tavolo tecnico riunitosi dopo dalla scossa di terremoto di magnitudo 5.7 della scala Ricther, avvertita alle ore 7.07.

Il via libera alle attività didattiche – sospese oggi in via precauzionale – non modifica tuttavia lo stato di massima attenzione dichiarato nel corso dell’incontro. Il COC resta attivo per le prossime 24 ore, insieme all’allertamento di tutti gli operai comunali e del personale della Polizia locale.