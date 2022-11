ANCONA – Prosegue il lavoro delle squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nelle verifiche di stabilità, ed in particolare modo negli edifici strategici e di civile abitazioni nella regione dopo la scossa di terremoto di questa mattina. La parte più colpita al momento risulta la zona della costa adriatica, in particolare modo nella provincia di Ancona dove ancora risultano circa 120 interventi da eseguire, e nel Pesarese dove ci sono circa 20 interventi da evadere. Al momento non risultano persone coinvolte, ma solo danni alle strutture.

L’immagine si riferisce ad una verifica statica in via De Bosis ad Ancona.