SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In seguito alle segnalazioni ricevute da parte della Dirigenza dell’Istituto Scolastico Comprensivo – ISC Nord riguardo lo stato della palestra del plesso di via Ferri, il personale del Servizio Edilizia Scolastica si è prontamente attivato disponendo le misure necessarie per garantire la ripresa delle attività nei prossimi giorni.

I reiterati sopralluoghi dei tecnici del Comune, infatti, hanno accertato che l’ammaloramento delle pareti della palestra è stata la conseguenza di un’infiltrazione d’acqua piovana dovuta a un’otturazione, già risolta, delle grondaie del tetto della struttura. Non è mai stata in discussione la sicurezza della palestra: l’infiltrazione non ha interessato infatti la parete in muratura, bensì la controparete in cartongesso che, impregnatasi d’acqua, ha presentato dei segni di muffa nonostante vi fossero già stati precedenti interventi di pulizia.

Già lo scorso 21 settembre infatti, il Comune di San Benedetto del Tronto, su segnalazione del problema da parte della scuola, aveva fatto intervenire la ditta responsabile della manutenzione e in quell’occasione la parete fu ripulita.

Segnalazioni ulteriori sono poi pervenute il 31 ottobre e il 2 novembre e, in entrambi i casi, il Servizio Edilizia Scolastica del Comune ha disposto non solo la pulizia e la ritinteggiatura della parete interna con vernici fungicida e antimuffa, ma anche la pulizia del tetto con l’installazione di sistemi di protezione delle grondaie in modo che non possano otturarsi nuovamente.

Infine martedì 8 novembre è stato eseguito un sondaggio dello stato di conservazione del pannello di cartongesso colpito dalle muffe a seguito del quale si è deciso di procedere alla sua sostituzione. I lavori saranno completati per lunedì 14 novembre con la riconsegna della struttura alla piena fruibilità.