SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A partire da venerdì 11 novembre, la viabilità del Paese Alto subirà delle sostanziali variazioni in seguito all’apertura di un cantiere in vicolo Firenze.

Il transito dei veicoli sarà quindi interrotto tra via Rossini e via del Consolato, in prossimità dell’arco sito all’incrocio delle due strade, e saranno istituiti sensi unici di marcia in alcuni tratti di via Muto, via degli Orefici, via Firenze e via Rossini. In quest’ultima insisterà anche il limite ridotto di velocità a 30 km/h.

Inoltre in via Rossini insisterà l’obbligo di svolta a destra all’incrocio con via Forte, mentre il divieto di sosta per tutti i veicoli non autorizzati sarà in vigore sul tratto di via del Consolato compreso tra via Rossini e via Fileni.

Come sempre in questi casi, gli agenti della Polizia Municipale potranno disporre modifiche temporanee rispetto a quanto indicato qualora si rendessero necessarie per tutelare la sicurezza e la fluidità della circolazione.