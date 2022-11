Giunta, le delibere approvate nella riunione del 25 ottobre

Tra i provvedimenti assunzioni per il piano 2022-24, misure a supporto dell’iscrizione scolastica e ai servizi collegati per i bambini provenienti dall’Ucraina e dall’Afghanistan, variazione di bilancio, selezione pubblica per il ruolo di dirigente dell’Area “Lavori pubblici e patrimonio”, costituituzione in giudizio contro la società Gas Plus Storage Srl che ha presentato ricorso al TAR Lazio.

di Mauro Vannini