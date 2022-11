ANCONA – Il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, da questa mattina è in collegamento con il Presidente del Consiglio e il Capodipartimento di Protezione Civile Nazionale per l’aggiornamento sull’evoluzione della situazione a seguito delle scosse che si sono verificate a largo della costa marchigiana. È in corso il COR nella sala operativa della Protezione Civile regionale. Seguiranno aggiornamenti.

Nel frattempo, le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate in 50 interventi per verifiche di stabilità a edifici nei territori delle province di Pesaro Urbino e Ancona. Al momento non sono segnalate particolari criticità. Impegnati gli elicotteri dei reparti volo di Pescara e Bologna per una verifica dall’alto delle aree interessate dalla scossa sismica.

Nella clip la ricognizione dell’equipaggio di Drago VF52 sulla zona della clinica privata Villa Igea di Ancona, evacuata precauzionalmente stamattina.