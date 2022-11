Terremoto, ad Ancona linea Fs sospesa in via precauzionale

Traffico ferroviario sospeso in via precauzionale nei pressi di Ancona, sulla linea adriatica, per sospetti danni ai binari e per svolgere verifiche. Al Vvf arrivate anche segnalazioni di ascensori bloccati e caduta di calcinacci

di Redazione