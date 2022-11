Le Marche tremano ancora, terremoto al largo della costa pesarese

Alle 7.07 una scossa di magnitudo stimata intorno a 5.7 è stata avvertita nelle Marche, in Emilia Romagna, in Umbria, in Toscana e in altre regioni d'Italia. Alle 7.12 scossa di assestamento di magnitudo 4.0, oltre ad altre scosse più lievi