SAN BENEDERTTO DEL TRONTO – Dopo la pausa estiva, da mercoledì 26 ottobre sono ripresi gli appuntamenti con il cinema d’autore del Cineforum “Buster Keaton” di San Benedetto al Cinema Teatro Concordia. Prossimo appuntamento mercoledì 9 novembre con “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio

Questo il programma dei prossimi appuntamenti :

Mercoledì 9 novembre

“Il signore delle formiche” di Gianni Amelio

Alla fine degli anni Sessanta si celebrò a Roma un processo che fece scalpore. Il drammaturgo e poeta Aldo Braibanti fu condannato a nove anni di reclusione con l’accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico da poco maggiorenne. In realtà l’imputazione copre la vera accusa, quella di omosessualità.

Mercoledì 16 novembre

“Maigret” di Patrice Leconte

Una giovane ragazza viene trovata morta in una piazza parigina con indosso un abito da sera. Il commissario Maigret deve capire prima di tutto di chi si tratta: nessuno sembra averla conosciuta né ricordarla. Incontra successivamente una delinquente, che stranamente somiglia alla vittima, e in lui si risveglia il ricordo di un’altra scomparsa, più antica e più intima.

Mercoledì 23 novembre

“Le buone stelle – Broker” di Hirokazu Kore-Eda

Nella pioggia una donna abbandona un neonato davanti a una “baby box”. Due uomini lo prendono in consegna, ma sono trafficanti di bambini. Quando lei torna vorrebbe riprenderlo, ma poi invece decide di mettersi in viaggio con i due per cercare i genitori ideali a cui vendere il piccolo.

Tutti gli appuntamenti si terranno al Cinema Teatro Concordia, in doppia proiezione, alle ore 17:30 e alle 21:15.

Biglietto d’ingresso € 5,00 con tessera FIC 2022/2023 del Cineforum SBT “Buster Keaton”.

Costo del tesseramento FIC € 3,00.