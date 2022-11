SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il comunicato pubblicato sui propri canali social, in cui il Porto d’Ascoli Calcio ha espresso il proprio dissenso per i fatti accaduti domenica 6 novembre, in cui un dirigente dell’Ascoli Calcio avvicinava tesserati della società orange per poi essere contattati dalla società. Non si è fatta attendere la risposta del club bianconero con un comunicato.

“Con riferimento alle accuse mosse da una società dilettantistica locale ed alle notizie riportate da alcuni organi di informazione, l’Ascoli Calcio prende le distanze da qualunque comportamento scorretto che, eventualmente, possa essere riconducibile ad un tesserato della sua compagine. Il Club intende sottolineare la linea di comportamento adottata all’interno del proprio settore giovanile e nei confronti delle società del territorio e non solo. Una linea sostenuta e propagandata negli ultimi mesi, durante i quali si sono ricostruiti rapporti e create importanti partnership con realtà del territorio, professionisti del settore, apparati scolastici e formativi, e attraverso una serie di iniziative già in atto o in programmazione, dimostrando fattivamente la coerenza delle proprie decisioni.

L’Ascoli Calcio e i suoi partner credono fortemente nel valore etico dell’attività calcistica, nel valore sociale dello sport e nella credibilità, che una società come l’Ascoli porta avanti nelle Marche e in tutta Italia, vantando una tradizione ultracentenaria. L’Ascoli Calcio non permetterà a nessuno, interno o esterno, di infangare il proprio nome e di mettere in dubbio la propria linea di condotta; di conseguenza si riserva di adottare tutte le decisioni necessarie al fine di tutelare il Club in tutte le forme e le sedi opportune”.

In giornata odierna, però, la società del patron Massi ha replicato con un altro comunicato.

“Con riferimento alla risposta comparsa in data 7 novembre 2022 sul sito dell’Ascoli Calcio 1898 FC, la S.S.D. Porto d’Ascoli precisa quanto segue. Non è colpa del Porto d’Ascoli se un dirigente – o sedicente tale – dell’Ascoli Calcio ha avvicinato alcuni nostri giovani calciatori per chiedere nominativi e numeri di telefono allo scopo di essere contattati, successivamente, dal club bianconero. Non è colpa del Porto d’Ascoli se tali comportamenti sono stati segnalati anche dai genitori dei ragazzi, turbati da una simile intrusione da parte di un soggetto esterno.

E non è colpa del Porto d’Ascoli se questo individuo ha utilizzato il nome dell’Ascoli Calcio – mettendo in cattiva luce tanto sé stesso quanto, e soprattutto, il club piceno – per mettere in atto le proprie condotte. Siamo una società dilettantistica di provincia che, anche se neppure menzionata nel comunicato ufficiale dell’Ascoli Calcio, merita tutto il rispetto dovuto a una realtà che da anni si impegna per fare calcio in maniera sana e sostenibile per la città di San Benedetto. Prendiamo atto della presa di distanza ufficiale dell’Ascoli Calcio in riferimento agli episodi contestati, augurandoci che non si ripetano più”.