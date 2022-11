VASTO – Vastese-Samb, partita valida per l’undicesima giornata del Campionato di Serie D, Girone F, si giocherà ad Agnone. Trasferta in Molise, quindi, per la squadra di mister Prosperi, per via dei lavori in corso allo Stadio “Aragona” di Vasto. Sfuma l’alternativa Ortona: il Sindaco non ha rilasciato l’agibilità dello Stadio Comunale cittadino per la gara in programma domenica 13 novembre. Sarà quindi il “Civitelle” ad ospitare l’incontro. Dovrebbero essere messi a disposizione 200 biglietti per i tifosi rossoblù.