5^ giornata Girone B – Serie C Femminile

Edilmonaldi Amandola – Happy Car RSV 3-1 (23-25, 25-18, 25-17, 25-21)

EDILMONALDI AMANDOLA: Cortignani (l2) Frinconi, Gismondi, Maistri , Mastrovito, Miti, Morelli, Paoletti , Tossici (l1), Valentini, Vecchietti, Vita, Vittori (k). All. Cupelli

HAPPY CAR RSV: Maria Angelini Bracciani, Mirea Di Gregorio, Mara Liebner, Giorgia Speca, Giada Pulcini, Gaia Ubaldi, Teresa Ferrara (k), Patrizia Vagnarelli, Marta Tempera, Elena Sofia Rosetti, Patrizia Spinozzi (l). All. Cottilli

5^ giornata Girone B – Serie C Maschile

Farmacia Amadio RSV – Sios Novavetro 3-1 (24-26, 25-18, 25-19, 25-18)

FARMACIA AMADIO RSV: Matteo Bernardini, Marco Cameli, Davide Corsi, Alessandro D’Isidoro, Simone De Gregoriis, Andrea Di Salvatore, Paolo Di Tommaso, Nicola Lampa, Antonio Lorusso, Ettore Nduka Panella, Gianluca Petrangeli, Gianmarco Pulcini (k), Lorenzo Tavoletti (l). All. Netti – Secondo all. Faraone

SIOS NOVAVETRO SAN SEVERINO: Boldrini, Di Felice, Ferrara, Giorgi, Marinozzi, Muscolini (k), Palombari (l), Petrocchi, Plesca, Rizzuto, Romitelli, Vita. All. Pasquali

Stati d’animo contrapposti per le due formazioni di serie C della Riviera Samb Volley dopo la 5^ giornata di campionato. Infatti se le ragazze dell’Happy Car recriminano per l’occasione sprecata sul campo della forte Amandola, i ragazzi della Farmacia Amadio esultano per la vittoria contro la Sios Novavetro San Severino e si godono il primo posto nel girone.

Per quanto concerne le ragazze di coach Cottilli erano attese da una trasferta molto difficile che, però, le rossoblu hanno affrontato inizialmente con il piglio giusto. Al punto da conquistare meritatamente un gran bel primo set, bello ed intenso, che ha visto l’Happy Car sbagliare quasi nulla (appena 4 errori) e riuscire a mettere perfettamente in pratica gli accorgimenti preparati nel corso della settimana. Nei due parziali successivi, però, le ragazze di Cottilli hanno iniziato a sbagliare troppo, sono calate di intensità in attacco e le padrone di casa sono state brave ad approfittarne e a portarsi avanti 2-1. Nel quarto parziale, dopo un inizio ancora difficile, l’Happy Car ha reagito, ha raggiunto e superato le avversarie, portandosi avanti fino al 19-15. Ma sul più bello le rossoblu si sono fermate, consentendo ad Amandola di recuperare e aggiudicarsi in volata set e partita.

Andamento di gara praticamente opposto per i ragazzi della Farmacia Amadio che nello scontro al vertice contro la Sios hanno faticato a trovare subito il ritmo partita, sono costretti a rincorrere per tutto il primo set, trascinato poi ai vantaggi ma vinto dagli ospiti. Ma dal secondo set i ragazzi di Netti hanno decisamente alzato il livello e la qualità del loro gioco, neutralizzando le armi offensive degli ospiti, e praticamente da quel momento in poi non c’è stata più partita. I rossoblu hanno sempre condotto il gioco e il punteggio, chiudendo anche piuttosto agevolmente la gara sul 3-1. Un successo meritatissimo che ha permesso alla Farmacia Amadio di superare in classifica proprio la Sios e portarsi quindi al primo posto in classifica, con un punto di vantaggio su Macerata.