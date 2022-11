PESARO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina a Pesaro, lungo la SP 32 in via Ponte della Valle, per via di un incidente stradale tra due auto. La squadra dei pompieri giunta sul posto ha estratto due persone rimaste incastrate all’interno dell’auto, in collaborazione con il personale del 118, e messo in sicurezza i veicoli coinvolti (una Ford Fiesta e una Toyota Yaris).