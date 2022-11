SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A partire dal mercoledì 9 novembre, la Picenambiente inizierà a distribuire i mastelli colorati nel quartiere di Porto d’Ascoli Centro in vista dell’avvio del “porta a porta spinto” anche in questa zona della città.

Il materiale sarà distribuito nella sede del quartiere in via Po 28 con questo calendario:

• mercoledì 9 dalle 13,30 alle 18;

• giovedì 10 novembre dalle 9 alle 13;

• venerdì 11 novembre dalle 13,30 alle 18

• sabato 12 novembre dalle 8,30 alle 12,30.

Poiché il personale sarà impegnato in questo servizio, giovedì 10 novembre l’Ecosportello presso la delegazione comunale di Porto d’Ascoli rimarrà chiuso. Ugualmente chiuso rimarrà l’Ecosportello presso la sede centrale di San Benedetto nella giornata di sabato 12 novembre.

Tutti coloro che, in queste giornate, avranno necessità di rivolgersi all’Ecosportello potranno contattare gli addetti in servizio in via Po 28.