Il Centro medico Le Palme offre una vasta gamma di servizi, tra cui le visite nutrizionali.

Ecco l’intervista alla Dottoressa Renata Alleva, esperta in Nutrizione.

Perché una corretta alimentazione è così importante per la nostra salute?

Recenti studi hanno dimostrato che la nutrizione influenza il microbioma intestinale, in cui risiede la maggior parte delle cellule del sistema immunitario. Stati di disbiosi od eubiosi sono strettamente connessi a diverse patologie. per cui una corretta alimentazione svolge un ruolo non solo preventivo ma anche sinergico con le terapie in caso di patologie reumatiche, neurologiche o oncologiche.

È vero che le calorie sono meno importanti della qualità?

Le calorie in realtà non dicono molto su ciò che mangiamo. Esse possono derivare da alimenti caratterizzati prevalentemente da zuccheri, proteine o grassi e in ciascuno dei casi si avrà una diversa risposta metabolica. Sebbene dobbiamo avere un’idea dell’energia che introduciamo, è più corretto valutare il tipo di alimento che ingeriamo. Gli alimenti che contengono conservanti, dolcificanti o contaminanti ambientali, infatti, possono impattare sul nostro microbioma intestinale con rischio di disbiosi, uno stato pre infiammatorio che può portare a sovrappeso e obesità.

Cosa definisce un cibo “sano”?

Una dieta sana è una dieta sostenibile, che si basa su alimenti privi di pesticidi o sostanze tossiche. E’ una dieta plant based, basata su verdure e legumi e su carni derivanti da allevamenti non intensivi. Quindi meno quantità e più qualità.

