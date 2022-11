https://www.rivieraoggi.it/wp-content/uploads/2022/11/1291-inserto-RIVIERA-OGGI.pdf

SAN BENEDETTO – Dal 30 ottobre Riviera Oggi torna in edicola come inserto dello storico giornale sportivo Espresso Rossoblu. Per raccontarvi insieme passato, presente e con uno sguardo, come sempre, al futuro.

Fiduciosi dell’amore che la città ha da mezzo secolo per queste testate cartacee, oltre che agli abbonati, abbiamo ritenuto giusto metterlo a disposizione di tutti al modico costo di un euro.

Nelle locandine i temi più importanti trattati.

Per farli conoscere meglio inviamo in pdf la versione delle prime due uscite.