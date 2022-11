GROTTAMMARE – Il Comandante della polizia locale Stefano Proietti ha previsto una serie di modifiche temporanee alla viabilità per permettere lo svolgimento della Fiera di San Martino, in programma nei giorni di venerdì 11 e sabato 12 novembre.

La manifestazione occuperà buon parte del centro cittadino, estendendosi per circa 9000 mq, in un’area compresa tra SS 16 ad ovest e il Lungomare della Repubblica ad est, via Cavour a nord e via Sauro a sud.

Nelle vie interne al quadrilatero, pertanto, sono vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli, pena la rimozione, dalle ore 4 di venerdì 11 alle ore 9 di domenica 13 (per permettere la pulizia delle strade a fine manifestazione).

Ulteriori disposizioni specifiche – variazione senso di marcia, permessi/divieti di sosta, etc – saranno indicate con l’apposizione di segnaletica stradale dedicata e consultabili nel testo integrale dell’ordinanza.

Per quanto riguarda le aree per la sosta dei veicoli, verrà messo a disposizione dei visitatori della fiera il viale pedonale del Lungomare della Repubblica, oltre ai seguenti parcheggi pubblici:

• p iazzale ferroviario, dotato di due accessi, uno a sud dal piazzale stazione, e uno a nord dalla SS16;

• l’area parcheggio nei pressi del sottopasso ferroviario, lato est;

• l’area di parcheggio in via Modigliani, zona Tesino Village ;

• i parcheggi del centro storico: lato sud, adiacente al vecchio ospedale, e lato nord, sotto la scalinata di Santa Lucia.

Potranno essere utilizzate per la sosta eventuali vie, periferiche all’area espositiva, che non siano state occupate dagli operatori commerciali assegnatari del posteggio.

Si ricorda, infine, la disponibilità del servizio di bus navetta gratuito, che è attivato in collaborazione con l’azienda START Plus, per i collegamenti con Cupra Marittima (via ss16) e San Benedetto (rotonda Ballarin, via lungomare), con corse continuative.

Per quanto riguarda le emergenze, mezzi di servizio della Protezione civile comunale e un’ambulanza saranno in sosta presso la sede municipale, lato Ss16, e in piazza Kursaal, per tutto il tempo della manifestazione.

Per visualizzare il testo integrale dell’ordinanza clicca qui.