GROTTAMMARE – Da Grottammare a Gradara in un lancio di dadi: i borghi più belli delle Marche incorniciano la plancia del noto gioco di società grazie a un’edizione speciale del Monopoly, realizzata in collaborazione tra l’associazione de I Borghi più belli d’Italia e la società Winning Moves, produttrice del passantempo della Hasbro famoso in tutto il mondo.

Edizione speciale doppiamente importante per Grottammare e il suo vecchio incasato, riprodotto nell’immagine di copertina.

“Essere scelti come borgo che rappresenta in copertina tutti i bei borghi marchigiani – afferma l’assessore al Turismo Lorenzo Rossi – è l’ulteriore conferma, dopo i dati strabilianti sull’incremento turistico del 2022, che Grottammare è ormai percepita come un punto di riferimento del turismo di qualità. L’immagine del nostro Paese Alto con il mare sullo sfondo, ormai nota a livello nazionale, è un patrimonio collettivo che siamo orgogliosi di aver contribuito a far conoscere”.

I dati dell’affluenza turistica dei primi 9 mesi del 2022 desunti dai registri delle attività alberghiere ed extralberghiere confermano la crescita esponenziale del settore: “Siamo la realtà – prosegue Rossi – che ha il massimo incremento in assoluto tra quelle più importanti: passare da 43.771 a 69.233 vuol dire un aumento di arrivi pari al 58,2%, cioè significa che per ogni cinque turisti che mettevano piede a Grottammare nel 2021 se ne sono aggiunti altri tre. Un altro dato ancor più impressionante è quello delle presenze. Si allunga la permanenza media, e quindi la spesa in loco, che a Grottammare schizza oltre la settimana: abbiamo più che raddoppiato le presenze passando da 243.737 a 508.676 (+108,7%)”.