STELLA DI MONSAMPOLO – Nel tardo pomeriggio di ieri, in un fossato sito in zona Santa Lucia, è stata trovata la Ford con la quale è stato messo a segno un furto alla filiale BCC di Stella di Monsampolo, due settimane fa. Il diluvio ha complicato le operazioni di recupero del mezzo, terminato nella mattinata di oggi.

L’auto è stata ritrovata da un gruppo di appassionati di automobilismo off-road, i quali sono soliti frequentare quelle zone. La Ford Focus è stata recuperata con il supporto proprio dei fuoristradisti. La vettura era stata rubata a una donna di Pedaso, poche ore prima del colpo in banca. Nei giorni scorsi, in contrada Forola, ad Acquaviva, era stata trovata la cassetta dello sportello del Bancomat, sfilata dai malviventi la sera stessa. I Carabinieri sono a lavoro per approfondire la vicenda.