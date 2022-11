Infoservice Sambenedettese Basket – Virtus Basket Civitanova 65-91

Infoservice Sambenedettese Basket: Obletter 11, Tongue Zuko 3, Veronesi 4, Scarpone 2, Di Monte, Caloia ne, Bortnikovs 3, Rota 25, Mittica 8, Maiorana Liga Al. 2, Camplese ne, Llukacej 7. All. Roncarolo

Virtus Basket Civitanova: Tyrtyshnik 12, Rosettani 11, Monacelli 8, Seri, Fermani, Ciarpella 12, Felicioni 8, Vallasciani 2, Bazani 18, Landoni 20. All. Schiavi

Parziali: 21-28, 11-18, 13-24, 20-21.

Progressivi: 21-28, 32-46, 45-70, 65-91.

Usciti per 5 falli: Llukacej (S)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Esce sconfitta dal Palazzetto “B. Speca” la Sambenedettese Basket che viene battuta dalla seconda forza del campionato, la Virtus Basket Civitanova.

Partono forti gli ospiti che trovano subito i primi canestri conducendo il match in vantaggio ma i ragazzi di Coach Roncarolo dopo alcune difese impeccabili si rendono pericolosi anche in attacco riducendo lo svantaggio. I rossoblu si affidano soprattutto al classe 2003 Rota, in splendida forma per i tiri da tre punti, bene anche Obletter e Mittica. Dopo i primi due quarti il risultato è di 32-46.

Nella seconda parte di gara la formazione di coach Roncarolo pecca di lucidità, dovuta anche alla stanchezza, e calano i ritmi. Dal suo canto gli ospiti ne approfittano e prendono un netto distacco nel punteggio. La squadra di casa prova a rimontare in tutti i modi con i tiri liberi di Maiorana Liga e Tongue Zuko, i canestri di Veronesi e Llukacej e i punti di Scarpone e Bortnikovs.

Il risultato finale, però, è di 65-91 ma i rossoblu stanno facendo notare dei miglioramenti e presto, con il lavoro e la dedizione, arriveranno i primi risultati.