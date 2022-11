GUERRIERI 6,5 Il migliore dei suoi. Dà sicurezza a tutta la difesa, compie interventi essenziali

CONSON 6 Partita senza sbavature del centrale della Samb, che argina a dovere le (poche) fiammate offensive del Roma City

MAUTHE 6,5 Un ragazzo che continua a crescere: parte tra i tre dietro, viene spostato sulla fascia destra comportandosi egregiamente. Nonostante una tecnica di base migliorabile, riesce a sfornare anche qualche cross più che interessante

AGOSTINONE 6 L’uomo più esperto della difesa rossoblù offre una prestazione concreta

MURATI 5,5 Dopo un primo tempo senza infamia né lode, esce per fare spazio a Umile

VISCARDI 6 Altra partita convincente dell’esterno classe 2004: manca un po’ di spunto in avanti, ma è diventato una sicurezza

LULLI 5,5 Cerca di inserirsi più volte negli spazi lasciati dai difensori laziali, ma non viene mai servito in maniera adeguata. In fase di impostazione, invece, rallenta la manovra con la sua lentezza

PROIA 5,5 Solita prestazione ottima dal punto di vista atletico, ma questa volta il giocatore romano va in affanno in fase di impostazione. Qualche cambio gioco notevole e una conclusione murata non bastano: il 27 rossoblù può fare di più

FELIZ 5,5 Non è stata la sua miglior partita: il portoghese è stato poco brillante e non ha fatto valere le sue qualità fisiche. Il giovane centrocampista paga però una posizione non troppo congeniale alle sue caratteristiche: può giocare più avanti e incidere con la sua rapidità

EMILI 5 Spaesato, continua a non inserirsi nei meccanismi di Prosperi. Viene sostituito a metà partita, il numero 10 convince sempre meno

CARDELLA 5 Spreca una delle poche occasioni da gol costruite dalla Samb: a sua discolpa, si è ritrovato a calciare col destro, che non è il suo piede. Ci prova, ma in modo confusionario

Subentrati:

VITA 6 Entrato in campo nel secondo tempo, comincia bene ma è meno preciso del solito

UMILE 5,5 Fa e disfa, alterna buoni spunti a gravi errori tecnici e tattici. Deve crescere

ACUNZO SV

MARRAS 6,5 L’esterno gioca poco, ma è tra i migliori in campo. Scuote la parte finale della partita: forse merita più spazio

Allenatore:

PROSPERI 5 Delude ancora la sua Samb, macchinosa in manovra contro una squadra che in questo campionato ha subito tanto e segnato poco