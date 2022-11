TESTA 6 Un gran intervento su Morganti sugli sviluppi di un corner. Poco impegnato nel resto della partita.

PETRINI 6,5 Al 5′ si perde Tenkorang che di testa va vicino al gol. Col passare dei minuti si propone spesso sulla corsia di destra arrivando bene sul fondo.

PASSALACQUA 6 E’ spesso lui ad impostare la manovra, ma sbaglia alcuni lanci. Alla mezz’ora prova a liberare il mancino ma la palla va alta.

ROVINELLI 6 Su Perpepaj è costretto ad usare le cattive maniere, instaura con lui un duello maschio, ma corretto, per 60′ minuti.

PASQUALINI 6,5 Si concentra più a difendere, con Spagna sulla sua verticale non scambia spesso come invece lo abbiamo visto fare con Battista. Un miracolo nel finale su Albanesi.

ROSSI 6,5 Gran lavoro nel pressing, va a uomo su Monza, playmaker dei rossoblu, e gli impedisce di impostare la manovra. Colpisce la traversa. D’ALESSANDRO s.v.

PIETROPAOLO 6,5 Ottima fase di interdizione a centrocampo, recupera molti palloni. EVANGELISTI s.v.

PACCHIOLI 6 I movimenti sono giusti, ma pecca di imprecisione in alcuni passaggi. Manda alto un buon pallone al 20′.

SPAGNA 5,5 Si defila spesso sull’esterno per ricevere il pallone, ma nel primo tempo non ne tocca molti. BATTISTA 6 Guadagna subito una buona punizione appena entrato.

FALL 5,5 Nel primo tempo è colto in fuorigioco in un paio d’occasioni. Ha una buona occasione di testa ma manda alto.

NAPOLANO 5,5 Prova ad abbassarsi per ricevere palla, ma riesce a servire poco sulla corsa le due punte e il gioco si sviluppa soprattutto per vie aeree.

CIAMPELLI 6 Si arrabbia molto per il contropiede concesso al 95′ e fa bene. I suoi erano tutti in avanti sul calcio d’angolo e Albanesi stava per fare il colpaccio in 4 contro 2, eludendo le marcature preventive. Vista la formazione iniziale, era lecito aspettarsi un Porto d’Ascoli all’attacco, con i 3 over davanti. Il gioco però fatica a carburare palla a terra, complice un Montegiorgio che difende in maniera compatta per tenersi stretto un punto importantissimo.