MONTEGIORGIO – Le dichiarazioni dei due mister al termine del match tra Montegiorgio e Pda finito 0-0.

Mister Ciampelli: “Era importante dare continuità di rislutato, in una settimana in cui abbiamo avuto Samb e Pineto in Coppa. Fall, Spagna e Napolano hanno giocato bene insieme, hanno bisogno di tornare al gol. Il contropiede concesso all’ultimo secondo non deve accadere mai più, Pasqualini ha fatto un miracolo ma un altro giocatore avrebbe concesso o il gol o il rigore”.

Mister De Angelis: “Questa sarà, almeno per il momento, la mia ultima partita alla guida del Montegiorgio. Per motivi personali purtroppo dovrò stare lontano dal terreno di gioco, ma non è assolutamente per litigi con la società.

Forconesi, portiere Montegiorgio: “E’ stata una partita combattuta siamo felici di aver portato a casa un punto, la parata più difficile è stata quella su Rossi, sono riuscito a mandarla sulla traversa con la punta delle dita”.