Samb, i tifosi: “Nessuna minaccia a Cozzella. Renzi si è giocato la nostra fiducia”

La conferenza stampa promossa ieri dal diesse rossoblu ha generato comprensione ma anche tanta indignazione per quanto sta avvenendo in casa Samb. Da settembre quando in modo incomprensibile fu smembrata una squadra che, a detta di molti, avrebbe vinto il campionato in carrozza, ad oggi

di Valerio Fagioli