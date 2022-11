SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al termine della gara tra Sambenedettese e Roma City abbiamo intervistato il mister ospite Francesco Statuto e il difensore Alex Gagliardini. Di seguito le loro dichiarazioni. Silenzio stampa, invece, per i rossoblu.

Statuto: “Per noi era una partita importantissima, soprattutto per il contesto: ottima reazione dei miei. Mi aspettavo una Samb compatta e ben organizzata, così è stato ma i miei ragazzi sono stati bravi. Per le prossime partite dobbiamo cercare di sempre essere concentrati fino alla fine, come oggi: conta il risultato. Occasioni in nostro favore? Siamo soddisfatti, non recriminiamo”.

Gagliardini: “Credo sia un pareggio giusto, una partita combattuta dal risultato corretto. È un’iniezione di fiducia importante per noi, dobbiamo ripartire da qui. Le occasioni ci sono state, ma il risultato giusto era questo”.