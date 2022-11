NOTE: Partita valida per la decima giornata del Campionato di Serie D – Girone F. 17°C allo Stadio Riviera delle Palme, cielo sereno. Condizioni del campo non ancora perfette, ma in netto miglioramento rispetto alle prime giornate di campionato. Samb in completo bianco, Roma City in blu con inserti arancioni.

FORMAZIONI

AS SAMBENEDETTESE: Guerrieri, Murati, Conson, Lulli, Cardella, Emili, Agostinone, Feliz, Mauthe, Viscardi, Proia

A disposizione: Corci, Migliorini, Vita, Acunzo, Marras, Angiulli, Boti, Umile, Marras

Allenatore: Fabio Prosperi

ROMA CITY FC: Barone, Rimondi, Di Emma, Gagliardini, Diakité, Ferrante, Perroni, Cabella, Raffini, Meo, Manoni

A disposizione: Mazzoleni, Corvaglia, Ferrante A, Ruci, Rea, Ricci, Menghi, De Mutiis, Zoppi

Allenatore: Francesco Statuto

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Inizia la partita. La Samb manovra partendo da Guerrieri

6′ Progressione di Murati, ma l’esterno rossoblù non ha riferimenti in area e viene fermato da Diakité

8′ Intervento su Viscardi non sanzionato, il terzino si rialza dopo un brutto colpo

10′ Angolo per i laziali, fuorigioco di un giocatore del Roma City

12′ Uno-due tra Lulli e Cardella, il 7 rossoblù subisce fallo: punizione per la Samb

13′ Corner per la Samb, batte Emili. L’arbitro ferma il gioco per offside

15′ Emili sbaglia un passaggio semplice per lanciare Viscardi, la Samb costretta a ripartire

16′ Destro dalla distanza di Feliz, la conclusione si spegne tra le braccia di Baroni

19′ Rimessa in attacco per il Roma City, ma c’è fallo ai danni di Mauthe

21′ Cardella fermato regolarmente da Diakité, rimessa dal fondo per i laziali

23′ Conclusione sbilenca di Murati, palla a tre metri dal palo più vicino

24′ Fallo di Viscardi, punizione per gli ospiti sulla fascia destra

27′ Occasione Samb: svirgolata di Diakité, Proia conclude ma viene schermato alla grande da Rimondi

28′ Calcio d’angolo battuto male da Proia, può ripartire il Roma City

29′ Palla che vaga pericolosamente nell’area della Samb, Guerrieri la fa sua

33′ Girata di testa velleitaria di Raffini, palla sul fondo

35′ Conclusione di Perroni che finisce a un metro dal primo palo, nessun problema per Guerrieri

36′ Lulli tenta un tacco lezioso, Viscardi commette fallo nel tentativo di recuperare la palla persa

38′ Emili e Proia sul pallone, calcio di punizione per la Samb

39′ Girata al volo di Cardella! Il pallone finisce poco sopra la traversa

42′ Ripetuti tentativi su entrambe le fasce da parte dei giocatori della Samb, ma l’area di rigore è costantemente vuota. Nessun pericolo per il Roma City

43′ OCCASIONE ROMA CITY! Parata di Guerrieri su una conclusione ravvicinata di Raffini

43′ Ancora Roma City! Tiro da lontano deviato da Conson, Guerrieri c’è

45′ Un minuto di recupero assegnato dall’arbitro

45’+1 Fine primo tempo, partita statica: nessuna vera occasione da gol per la Samb

SECONDO TEMPO