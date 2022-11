MONTEGIORGIO – Tutto pronto al Tamburrini per il match valido per la 10a giornata di Serie D Girone F tra Montegiorgio e Porto d’Ascoli.

NOTE

Giornata di sole, terreno in buone condizioni. Padroni di casa in maglia blu scuro, ospiti in casacca arancione.

FORMAZIONI

MONTEGIORGIO (4-3-3): Forconesi (03), Perini, Morganti (01), De Angelis, Baraboglia, Diop, Cardoni (04, 85′ Vignaroli), Marini (03, 70′ Zannocchia), Perpepaj (65′ Pampano), Monza (45′ Misin), Tenkorang (75′ Albanesi). All. De Angelis.

PORTO D’ASCOLI (4-4-1-1): Testa, Petrini (01), Pasqualini, Passalacqua, Rossi, Fall, Napolano, Pacchioli (04), Rovinelli (02), Spagna (70′ Battista), Pietropaolo (03, 89′ Evangelisti). All. Ciampelli.

ANGOLI

2-5

AMMONITI

Petrini (P) Rossi (P) Pacchioli (P)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

3′ Subito propositivo l’ex di turno Spagna, che innescato da Rossi, calcia subito in porta ma il guardalinee segnala offside.

10′ Timide proteste del Montegiorgio per un tiro di Perpepaj respinto col corpo da Rovinelli in area. I padroni di casa chiedevano il tocco di mano ma per l’arbitro non c’è nulla.

16′ Altro tiro da fuori di Perpepaj che rischia di sorprendere Testa un po’ fuori dai pali. La sfera però esce sul fondo.

20′ Calcio di punizione per il Montegiorgio dalla trequarti, palla sul secondo palo dove Perpepaj stacca ma la sfera è facile preda di Testa.

22′ Tiraccio di Pacchioli dal limite che spreca una bella trama del Pda.

25′ Ci prova il Pda. Spagna entra in area da sinistra e prova a mettere al centro, Forconesi smanaccia poi la difesa mette in angolo.

26′ Nulla di fatto sugli sviluppi del corner.

30′ Fallo tattico speso da Rovinelli su Perpepaj che si era girato bene e avrebbe trovato la superiorità numerica. L’arbitro gli fa capire che alla prossima lo ammonisce.

35′ Punizione per il Pda dall’out di sinistra. Napolano pesca perfettamente Spagna sul secondo palo che di poco non trova il gol di testa, ma l’arbitro ferma tutto per un fallo in attacco di Fall.

42′ Cross da sinistra di Morganti bloccato con sicurezza da Testa.

45′ Cross da destra di Cardoni che involontariamente diventa un tiro con la palla che sfiora l’incrocio dei pali.

45′ Fine primo tempo.

SECONDO TEMPO

48′ PARTE FORTE IL PDA: grande azione di Pietropaolo che va via a Morganti sulla sinistra, poi serve a rimorchio Rossi che dai 25 metri di prima intenzione libera il destro: Forconesi devia sulla traversa e manda in angolo.

50′ Si accende ora la gara, ripartenza di Cardoni chiuso in angolo da Pasqualini. Sugli sviluppi del corner Baraboglia mette sul fondo di un nulla di testa.

56′ Ammonito Petrini per aver strattonato Misin in ripartenza.

62′ Cross basso e teso da destra di Cardoni. Testa blocca.

65′ Bel traversone di Pasqualini da sinistra, Spagna prende il tempo a Baraboglia ma di testa mette sopra la traversa.

72′ Zannocchia libera il mancino dal limite, Testa blocca senza problemi.

75′ Calcio di punizione da posizione molto defilata per il Pda: Napolano calcia comunque in porta, ma Forconesi non si lascia sorprendere e respinge come può.

82′ RISCHIA IL PDA: Testa smanaccia su una conclusione sporca di Morganti sugli sviluppi di un corner.

85′ Giallo anche per Pacchioli che spende il fallo tattico su Misin.

87′ Cross di Napolano a cercare Fall, ma il suo colpo di testa finisce alto sulla traversa.

89′ Punizione dalla trequarti per Napolano, palla sul secondo palo a cercare Passalacqua che di testa mette sul fondo non di molto.

90′ Segnalati 5′ di recupero.

90’+4′ Rischio clamoroso del Porto d’Ascoli che all’ultimo minuto con un calcio d’angolo a favore perde palla e rischia in contropiede il 2 contro 4, fortunatamente per gli orange Albanesi si incarta in area e cade, prendendo anche giallo per simulazione.

90’+5′ Finisce qui, secondo 0-0 consecutivo per il Porto d’Ascoli.