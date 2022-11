SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo una settimana di polemiche e contestazioni dirette alla dirigenza (in particolare, al DS Vittorio Cozzella), in ambiente Samb si torna a pensare ai fatti di campo. In programma per domani, domenica 6 novembre, alle ore 14.30 la terza sfida consecutiva al Riviera delle Palme: i rossoblù affronteranno il Roma City, che occupa attualmente l’ultimo posto in classifica.

SAMB, È ORA DI SFATARE LA MALEDIZIONE RIVIERA

Per Fabio Prosperi il ritorno di Federico Cardella è una boccata d’ossigeno, dopo che contro il Porto d’Ascoli, per un tempo, l’allenatore pescarese era stato costretto ad avanzare Feliz per dare manforte all’unico attaccante a disposizione, Diego Vita. Probabile che il tecnico decida di affrontare la formazione arancione e blu con il suo classico 3-4-3, impiegando Cardella dal primo minuto (anche per consentire a Vita di recuperare dai guai fisici che lo affliggono) e magari riproponendo dall’inizio anche Emili, il quale, nei frangenti di gara in cui ha giocato largo, ha fatto forse vedere le cose migliori. Tra i pali, dopo la buona prestazione di domenica, potrebbe di nuovo toccare a Guido Guerrieri. Ancora out Zaffagnini e Chinellato.

ROMA CITY, UN PROGETTO ALL’AVANGUARDIA

La nascita del Roma City ha destato una certa attenzione mediatica. La società, fondata nel 2019 dall’imprenditore italoamericano Tonino Doino, partecipa al suo primo campionato in assoluto: il facoltoso ristoratore ha rilevato il titolo sportivo del Fiuggi, e ha investito soprattutto sulle strutture del centro di Riano. La squadra ha infatti a disposizione un impianto da allenamento di 40 ettari, e vanta un settore giovanile all’avanguardia.

In Serie D, però, il City arranca. La squadra di Mister Francesco Statuto sta disputando fin qui un pessimo campionato, nonostante la difesa sia guidata da un certo Modibo Diakité. Il 35enne francese, ex tra le altre di Lazio, Sunderland e Fiorentina, vanta 14 presenze in Europa League ed è di certo uno tra i giocatori dal curriculum migliore, tra quelli che militano attualmente nel quarto livello del calcio italiano.

Bomber della squadra è invece Simone Raffini, che ha gonfiato la rete ben 4 volte nelle prime 9 giornate. Il 25enne attaccante ex Fermana ha segnato la metà dei gol totali realizzati dalla formazione laziale: un dato che fa ben sperare la difesa della Samb, che almeno avrà le idee ben chiare su chi tenere d’occhio.