ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni, Fabi Cannella, Veccia (28′ st Tedeschi), De Cesaris, Piunti (35′ st Iovannisci), D’Intino, Pietropaolo A., D’Angelo (28′ st Di Salvatore), Picciola (20′ st Galli), Liberati A.

A disposizione: Filipponi, Gibbs, Di Luca, Funari, Liberati S. Allenatore Salvatore Fusco

CASTEL DI LAMA: Orazi, Galiè, Corradetti, Agostini, Menchini, Di Silvestre, D’Angelo, Capriotti (35′ st Maamri), Felicioni (45′ st Velardi), Monti, Calvaresi (28′ st Di Lorenzo A.).

A disposizione: Pompei, Di Lorenzo E., Lorenzini, Candellori, Andreani. Giovannucci. Allenatore Fabio Poli

MARTINSICURO – Finisce con un pareggio per 0-0 la sfida tra l’Atletico Centobuchi e il Castel Di Lama andata in scena allo Stadio “A. Tommolini” di Martinsicuro.

Primo tempo a senso unico per la formazione di Fusco che propone un bel gioco e crea tante occasioni da gol sprecate. Nei primi minuti viene annullato il gol a D’Angelo: cross dalla sinistra in area per la spizzata di Liberati A. all’indirizzo del numero 9 che deposita in rete ma era in posizione di fuorigioco.

Al 20′ pt episodio chiave del match: i padroni di casa sono in fase offensiva sulla corsia di destra, cross in mezzo e Picciola sul secondo palo viene strattonato, tirato per la maglia e poi atterrato da Galiè. Un rigore evidente che l’arbitro Cocci della sezione di Ascoli Piceno, ben posizionato, non ravvisa e lascia giocare. I primi 45 minuti finiscono in parità e l’Atletico Centobuchi è sembrata la formazione più pericolosa.

Nel secondo tempo, però, esce fuori il Castel Di Lama che propone un gioco offensivo con più ritmo ma senza impegnare particolarmente Beni e molte delle azioni create sono state fermate anche per fuorigioco, alcuni anche dubbi. Gli uomini di Fusco però provano comunque a cercare il gol prima con i colpi di testa di Galli e Liberati A. che finiscono fuori e poi con una punizione tagliata sul secondo palo di Iovannisci respinta in corner da Orazi.

Dopo quattro minuti di recupero la gara si conclude con le due squadre che portano a casa un punto a testa, con i padroni di casa che tornano negli spogliatoi con l’amaro in bocca dopo una partita diretta da un arbitraggio molto discutibile da entrambe le parti.