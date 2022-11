SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sessione di rifinitura per i rossoblu di Coach Roncarolo in vista del match casalingo contro Virtus Basket Civitanova, in programma per domenica 6 novembre alle ore 19.30 presso il Palazzetto “B. Speca”.

Dopo la sessione odierna è stato intervistato il classe 2002 Edoardo Veronesi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Veronesi: “Mi sono subito ambientato bene con la squadra e il coach. Siamo giovani, abbiamo tanta voglia di fare e vogliamo arrivare a fare i risultati. Mi sono appassionato al basket grazie a mio padre, fin da quando ero piccolo ho cominciato a guardare i primi allenamenti e le sue partite. Ho giocato in Serie B e quest’anno la mia volontà è stata quella di scendere in Serie C Gold per mettermi alla prova. Foligno? Non sono felice per il risultato, mi dispiace per la squadra e non è questo quello che vogliamo. Ho provato a mettere del mio durante la gara ma non è bastato. Civitanova? È la seconda forza del campionato ed ha dei giocatori importanti, sappiamo che non sarà facile ma vogliamo scendere in campo per fare la nostra partita partendo con l’atteggiamento giusto fin dall’inizio”.