ASCOLI PICENO – La Samb Calcio a 5 continua a vincere. La vittima questa volta è Amici 84, che dopo aver disputato un ottimo primo tempo cade sotto i colpi di Mindoli e Del Grande.

In un primo tempo più che equilibrato, il copione si è rivelato subito chiaro ai numerosi presenti accorsi al Palazzetto di Villa Pigna: Samb Calcio a 5 con in mano il pallino del gioco, ripartenze in contropiede dei padroni di casa. Mindoli alla metà del primo tempo ha l’occasione di portare in vantaggio i suoi, ma si fa respingere il penalty da lui stesso conquistato dal portiere di casa Carboni, autore di una prova superlativa.

Proprio su un suo rilancio nasce il gol dei padroni di casa: Gattoni di prima intenzione raccoglie l’assist del suo portiere e infila l’incolpevole Capriotti.

Mindoli però ci mette poco a farsi perdonare, realizzando il gol del pari con un pregevole tocco sotto dalla linea di fondo: quando tutti pensavano ad un cross in mezzo il Capitano ha eluso i difensori avversari depositando con un colpo a sorpresa in rete il gol del pareggio. Il primo tempo termina così 1-1.

Dopo la strigliata di mister Michetti ai suoi nello spogliatoio, i rossoblu scendono in campo con un altro mindset, portandosi in vantaggio direttamente su calcio di punizione con Domenico Del Grande. Amici 84 però pareggia subito ancora con Gattoni, bravo a capitalizzare un fulmineo contropiede.

Quando tutto sembrava bloccato, Giampiero Mindoli decide di imporre la propria superiorità caricandosi la squadra sulle spalle e realizzando dapprima il gol del vantaggio con un dolcissimo lob a tu per tu con Carboni, poi il 2-4 con un potente tiro, siglando così la sua tripletta personale.

Sul finale trova la doppietta anche Del Grande, che dopo un’azione tambureggiante evita l’uscita dell’estremo difensore avversario e deposita il più semplice dei gol.

Altri tre punti conquistati dalla Samb e testa della classifica mantenuta: ora c’è da pensare alla partita di coppa di martedì 8 novembre in quel di Fermo contro i padroni di casa della Futsal Fermana.