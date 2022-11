ACQUAVIVA PICENA – La 22esima edizione della Tirreno Adriatica, organizzata dalla Land Rover Experience, il 1 novembre ha fatto tappa ad Acquaviva Picena.

Come Amministrazione, il Comune ha accettato con piacere la richiesta di patrocinio ospitando i partecipanti nel magnifico contesto della piazza del forte e all’interno della Fortezza Medioevale.

Gli equipaggi, arrivati da tutta Italia, hanno gradito l’accoglienza e la degustazione di prodotti tipici Acquavivani.

La prima tappa della Tirreno Adriatica partita da Roma il 29 ottobre. Oltre 60 equipaggi e più di 130 i partecipanti in viaggio alla scoperta di Lazio, Umbria e Marche. La 4^ ed ultima tappa ha interessato il Piceno.

Partiti da Ascoli Piceno, in off road hanno raggiunto il borgo di Acquaviva Picena da dove hanno potuto ammirare il panorama che si affaccia sulle più alte vette dei monti appenninici, come il Vettore, il Gran Sasso e la Maiella, per poi raggiungere San Benedetto del Tronto meta della tappa.