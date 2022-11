CUPRA MARITTIMA – Rilevate tracce della primitiva chiesa altomedievale di San Basso a Cupra Marittima in seguito alle ricerche archeologiche condotte ad opera del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia.

Gli scavi condotti nel mese di ottobre dal gruppo di ricerca dell’università veneziana, che proseguono già dal 2014, hanno permesso, infatti, di aggiungere un nuovo tassello alla storia di questo luogo, scoprendo l’esistenza, sotto la pieve, di un altro edificio antecedente, probabilmente l’antico edificio di culto altomedievale, in seguito ricostruito e ampliato. Alcune strutture murarie messe in luce proprio in questi giorni presentano un allineamento leggermente divergente rispetto alle murature dell’attuale edificio romanico e, nel corso delle ricerche, sono emersi quotidianamente frammenti litici lavorati di epoca romana e altomedievale, con tutta probabilità pertinenti all’antico arredo. Nel corso delle recenti indagini archeologiche sono emerse, inoltre, numerose sepolture che le analisi del Carbonio 14 datano all’VIII secolo. Tutti questi elementi confermano che nell’area oggi occupata dalla chiesa romanica di San Basso poi trasformata, in epoca moderna, in monastero, sorgeva una chiesa precedente, di età alto-medievale.

Insieme ai resti di un primitivo impianto d’uso liturgico, torna alla ribalta anche il problema dell’antico culto di San Basso, santo nizzardo che la tradizione vuole trasferitosi in territorio marchigiano tra V e VIII secolo. Sussistono ancora numerose questioni aperte su questa figura di indubbio interesse e sulle numerose traslazioni che avrebbero interessato il corpo del Santo, ma la ricerca archeologica sta aiutando a mettere alcuni punti fermi: la certificazione dell’antichità del culto nel luogo in cui ancora oggi sorge una chiesa dedicata al santo e il ruolo di tramite, simbolico e fisico, svolto da questo spazio tra l’antica città romana di Cupra Marittima e l’insediamento medievale del borgo di Marano.

Uscirà il mese prossimo l’edizione critica dello scavo condotto tra il 2018 e il 2019 presso il borgo di Marano (S. Gelichi, M. Ferri, A. A. Rucco (a cura di), …et nos, homines de Marano, promittimus castello murare… Marano (Cupra Marittima – AP): campagne archeologiche 2018-2019, Firenze 2022).