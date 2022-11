RIPATRANSONE – Proseguono a Ripatransone le celebrazioni mercantiniane per i 200 anni dalla nascita e i 150 della morte di Luigi Mercantini, con il sostegno del comune e della Regione Marche.

In programma, sabato 5 novembre, alle ore 16,30, presso il Teatro Mercantini, un convegno sul tema del rapporto del poeta e patriota ripano con il suo secolo, la battaglia risorgimentale e l’Italia unita. Saranno due tra i più noti studiosi marchigiani a parlarne sviluppando due temi diversi ma paralleli: Marco Moroni, già professore di Storia Economica alla Università Politecnica delle Marche, che affronterà il tema delle Marche tra economia e società nell’Ottocento, individuando lo stato dello sviluppo della nostra regione al tempo di Mercantini, e Marco Severini, professore di Storia dell’Italia Contemporanea all’Università di Macerata, che parlerà di Mercantini come protagonista del Risorgimento dimenticato, ma attuale nelle Marche ottocentesche. Coordinerà i lavori il professor Carlo Verducci, storico e componente del Comitato Celebrativo. Nel corso del pomeriggio interverranno anche la dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore di Ripatransone, Sabrina Vallesi, e gli alunni del Liceo Mercantini, che presenteranno un video realizzato in un percorso PCTO e intitolato “Luigi Mercantini: ieri, oggi…e domani?”. Sarà presente, inoltre, l’assessore alla Cultura del comune di Ripatransone, Stefania Bruni.

Il Sindaco, Alessandro Lucciarini De Vincenzi ha voluto fare di questo evento un’occasione di studio e di rilancio storiografico del cittadino più illustre di Ripatransone, legando la sua figura in maniera permanente alla vita culturale cittadina. In questa ottica, a breve verrà riaperto, dopo un restauro, il Museo del Risorgimento, ospitato nel complesso museale cittadino del Palazzo Bonomi Gera.