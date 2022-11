COSSIGNANO – È stata la prontezza dei Vigili del Fuoco, al lavoro nelle vicinanze per altri motivi, a scongiurare un rogo di vaste dimensioni. Nella giornata di ieri, a Cossignano, si è sviluppato un incendio di potature che, anche a causa del forte vento, avrebbe potuto espandersi a dismisura. Fondamentale quindi l’intervento di una squadra di pompieri, precipitatisi sul posto in pochi minuti per spegnere le fiamme. Non si segnalano persone coinvolte.