SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non sono mai banali le sfide tra Montegiorgio e Porto d’Ascoli.

Nei due precedenti della scorsa stagione, una vittoria per parte (2-1 in extremis per il Montegiorgio all’andata, 3-1 per il Pda in rimonta al ritorno, con la doppietta di Battista che fu determinante in una fase chiave del campionato).

Le due squadre arrivano a questa sfida in un momento molto delicato. I rossoblu, a quota 8, hanno bisogno di punti per non rimanere impelagati nella zona play out insieme al Tolentino, Notaresco e Vastese, ma soprattutto sperano di allungare sul Roma City impegnato nella difficile trasferta contro la Samb.

Dal canto suo, il Porto d’Ascoli ha estremo bisogno di tornare al gol che manca in campionato da tre partite (reti bianche contro Vastogirardi e Samb e sconfitta per 1-0 a Senigallia. L’obiettivo di Ciampelli è inoltre di trovare i primi 3 punti di questo campionato lontano dal Riviera, dove fino ad ora hanno raccolto 2 pareggi e due sconfitte.

Il Montegiorgio è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la capolista Trastevere. Colpito a freddo dopo solo due minuti da Crescenzo e punito dall’altro ex Samb Tortolano alla mezz’ora.

La reazione dei rossoblu è arrivata nel secondo tempo, con i cambi di mister De Angelis (Pampano, Tenkorang, Marini, Antichi e Monza) che cambiavano la musica del match. Antichi accorciava infatti le distanze a 10′ dal termine e nel forcing finale sono stati i legni della porta a dire di no al pari marchigiano. Sconfitti sì, ma solo nel risultato dopo una seconda frazione ricca di orgoglio e personalità.

Sarà una sfida speciale per due ex del Porto d’Ascoli: Marco Passalacqua e Stefano Spagna.

Per quanto riguarda il probabile 11 di mister De Angelis, torna dopo due giornate di squalifica capitan Albanesi. In difesa potrebbero trovare posto Perini, Baraboglia e Diop, mentre Misin e De Angelis sono stati i prescelti a centrocampo contro il Trastevere. In avanti Perpepaj si gioca una maglia da titolare insieme a Zancocchia e Cardoni. Sugli esterni da valutare l’eventuale riconferma di Morganti e Del Rosso.